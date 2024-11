Ilfattoquotidiano.it - “Ole, Ole, Ole, Ole. Sinner, Sinner”: il boato del pubblico alle Atp Finals 2024. Il numero 1 deve interrompere l’intervista – Video

Jannikè stato nuovamente travolto dall’affetto di Torino. Prima, durante e dopo la vittoria su Taylor Fritz nel secondo match del suo percorsoAtp, gli spettatori presenti alla Inalpi Arena hanno dimostrato aluno al mondo tutto il loro calore, con cori e applausi. Proprio per questo motivo, l’altoatesino ha mostrato non poche difficoltà a realizzarepost partita in campo.SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificatiTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremi“Normalmente parto sempre dall’avversario, ma qui devo partire dal. Grazie mille”, ha subito dichiarato un emozionatoche punta già al prossimo impegno, la sfida a Medvedev che potrebbe regalargli l’accesso turno successivo del torneo: “Adesso siamo più vicini alla semifinale che era il primo obiettivo di questa settimana.