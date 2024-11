Musk sente Meloni | rispetto per Mattarella ma esprimo opinioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 nov. (askanews) – “L’imprenditore Elonesprime il suoper il Presidentee la Costituzione italiana. Cosi come ribadito in una amichevole conversazione avvenuta con la presidente del Consiglionel pomeriggio”. Lo scrive su X Andrea Stroppa, referente diin Italia. “Tuttavia – aggiunge – l’imprenditore sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie”. “Nel 2023 – ricorda Stroppa – ancor prima di conoscere il Presidente, l’imprenditore ha dato connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna colpita da una grave alluvione garantendo connessioni immediate e sicure a soccorritori, forze di pubblica sicurezza, ospedali, scuole e privati cittadini con il solo obiettivo di aiutare un Paese amico.