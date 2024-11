Zonawrestling.net - Mark Henry: “La prima volta che ho visto Bianca Belair ho notato subito quanto fosse impressionante”

Se si cerca attentamente su You Tube, ci si può imbattere in alcuni video diin cui sfoggia prove di forza piuttosto impressionanti al di fuori del mondo del wrestling. Infatti, sono state le sue imprese nel mondo del Crossfit ad attirare inizialmente l’attenzione dei talent scout della WWE., Hall of Famer della WWE ed ex sollevatore di pesi olimpico, ha svelato che sono state proprio queste esibizioni di Crossfit, a metteresul suo radar. Durante un’apparizione al “The Rich Eisen Show”,ha spiegato cosa hainche l’ha fatta poi risaltare nel business.Il ricordo di“Sta partecipando ad una gara e all’improvviso fa un salto mortale all’indietro. E poi fa una ruota“, ricorda. “Mi sono detto: ‘Perché non la smette di fare così? Sta bruciando energia.