Ilrestodelcarlino.it - L’intervento di Cencetti:: "Qual è il nostro ruolo come Base popolare?"

Stefano, noto politico sangiorgese, è intervenuto al congressoMarche: "Viviamo in un Paese – ha detto – dove troppi giovani se ne vanno perché non trovano le opportunità qui, dove troppi anziani si sentono soli e abbandonati, e dove troppi lavoratori vedono i loro diritti sgretolarsi sotto il peso di interessi economici globali. E allora la domanda che dobbiamo farci è: cosa stiamo facendo per cambiare questo stato di cose?è il, in questo scenario?"