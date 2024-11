Inter-news.it - Lautaro Martinez titolare con l’Argentina? Scaloni ha un dubbio!

Leggi su Inter-news.it

La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali:disarà impegnata nella gara valida per le qualificazioni Mondiali, contro il Paraguay. Inla presenza dal 1? dell’attaccante dell’Inter.PER– Tempo di Nazionali. Tra i tanti calciatori dell’Inter impegnati con i rispettivi Paesi, c’è ovviamente. Il Toro, in attesa di ritrovare la miglior condizione possibile, sarà impegnato con la sua Argentina in vista della sfida contro il Paraguay. Partita in programma questo venerdì alle 20:30 (00.30 italiane). Come riportato da TycSports, nell’allenamento ridotto di martedì, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi e Julián Álvarez sono stati provati insieme da Lionel. In quella che potrebbe essere un’indicazione sulla possibile formazione.