Intesa Sanpaolo, si conclude la seconda edizione del programma Up2Stars dedicato alle startup

Si è conclusa mercoledì 13 novembre 2024 ladi, ildi accelerazione diche punta a selezionare e sviluppare quelle più innovative per favorire il processo di trasferimento tecnologico verso le pmi. Con oltre 1.000 candidature diregistrate in due edizioni – di cui 80 selezionate –, otto demo day e il coinvolgimento di più di 250 attori tra imprese, investitori, esperti e venture capitalist,si colloca tra le iniziative più interessanti dedicate alla crescita delleitaliane grazie alla forza del network e delle sinergie attivate dacon partner d’eccellenza come Microsoft, Cisco, Gellify, Elite-Gruppo Euronext e Digit’Ed.12sono state accelerate nella Silicon VyL’ecosistema di relazioni costituito dalha permesso a 49di avere inoltre accesso alla Lounge ELITE-Gruppo Euronext per prepararsi al mercato dei capitali, oltre all’avvio di collaborazioni con imprese e pmi di settori come automotive e moda.