Il Viareggio sfida la Massese in campo neutro

Oggi alle 15 c’è l’attesissimo ottavo di finale della fase regionale della Coppa di Eccellenza fra. La partita però, come noto da tempo, si giocherà suldi Seravezza, al “Buon Riposo“, e per vari motivi non ci sarà la cornice di pubblico che questaavrebbe meritato. e che sarebbe potuta esserci. Trasferta vietata infatti ai tifosi apuani, con divieto di vendita dei biglietti ai residenti in tutta la provincia di Massa-Carrara. Di contro la tifoseria organizzata viareggina ha già comunicato che diserterà questa partita per protesta. Venendo al, neli sicuri assenti sono Manolo Benassi (che lunedì si è riallenato per la prima volta in gruppo ma ancora non è pronto per giocare una partita vera) e Mattia Morelli (alle prese con l’infortunio al dito che lo terrà fuori probabilmente fino a Natale).