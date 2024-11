Lanazione.it - I lavoratori della moda in piazza: "Cassa integrazione per il 2025"

Mentre istituzioni e associazioni di categoria si confrontano, ie le lavoratriciscendono in. Lo hanno fatto ieri mattina a Firenze con una manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil fiorentine che ha coinvolto circa 2mila addetti del settore e dell’indotto. Significativa adesione all’iniziativa anche dal Valdarno aretino. Ormai l’emergenza occupazionale è regionale, con Arezzo, la Piana fiorentina e il Valdarno inferiore tra i distretti più colpiti. "Siamo partiti con un pullman di metalmeccanici - ha raccontato il segretario provincialeFiom Cgil Arezzo, Antonio Fascetto - e ci siamo uniti al corteo, che ha effettuato tre soste: una in Confindustria, una in Prefettura e l’ultima in Consiglio regionale, dove siamo stati ricevuti dai rappresentanti dei gruppi politici.