Ilfoglio.it - I giudici non sono monadi. A margine della questione albanese

Leggi su Ilfoglio.it

Nel cuore dell’altra notte tenevo accesa come sempre radio radicale, che mi conciliasse il sonno o mi compensasse dell’insonnia, e la mia attenzione è stata eccitata dalla voce anticamente amica di Paolo Liguori. Interpellava con una smagliante disinvoltura, una dietro l’altra, le più alte carichemagistratura italiana, nell’ambito di una manifestazione annuale intitolata, come ho appreso, “Salonegiustizia”. Profano come, se non come paziente, ero mosso solo da una curiosità umana, per così dire. Strada facendostato colpito da un tema che prendeva un peso centrale nei dialoghi e, benché dichiarasse di svolgersi nell’astrattezza del concetto giuridico, implicava evidentemente lasanguinantedeportazione in Albania di migranti colpevoli di migrare, combinazione fantastica di insensatezza e di cattiveria.