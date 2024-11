Notizie.com - Fusione Ita Aiways-Lufthansa, manca solo il via libera dell’Europa: cosa accade ora, tutti i dettagli

Raggiunto all’ultimo minuto l’accordo per la cessione di Ita Airways a. Arrivato l’ok del Ministero dell’Economia,ora.Al termine di una lunghissima trattativa, latra la compagnia aerea Ita Airways (ex Alitalia) e la tedescaè arrivata finalmente a una svolta. A poche ore dalla scadenza finale, giusto in tempo per la consegna della documentazione a Bruxelles, è stato siglato l’accordo per l’unione dei due vettori europei.Ita: accordo da 325 milioni.il via(Foto Ansa) – Notizie.comIl viafinale al piano di cessione di Ita aspettava al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Mef. Ed è arrivato nel pomeriggio di lunedì 11 novembre, dopo un weekend di negoziati serrati. Giusto in tempo per inviare il piano dialla Commissione europea entro le 23.