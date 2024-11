Fiorentina Cataldi | Kean aveva bisogno di fiducia l’ho sempre ritenuto forte

Leggi su Sportface.it

è differente da Immobile ma quando ci ho giocato controdefinito un attaccante fortissimo e quando lo vedevo dicevo che era una ‘bestia‘”. Sono queste le parole di Danilo, che non è sorpreso dall’esplosione alladi Moise. “Ha esordito molto giovane, in una piazza importante, che pretende, ma– spiegaai microfoni di Radio Bruno – Sono contento che sta dimostrando quello che vale, e secondo me può fare anche di più.di questa, quella che gli sta dando questa piazza,di sentirsi importante, e penso che ci sta dando tante gioie”. Assente nelle ultime partite, “ho visto però una squadra serena, consapevole di quello che sta facendo, della propria forza, consapevole che ci saranno dei momenti più difficili come capitato all’inizio ma però penso che anche che abbia raggiunto una maturità tale da superare tali momenti.