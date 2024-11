Lapresse.it - Elon Musk contro giudici italiani e ong Sea Watch

tutti. Il noto imprenditore, che ha sostenuto apertamente il presidente eletto Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane Usa 2024, ieri ha attaccato idel tribunale di Roma che hanno sospeso il trattenimento dei migranti in Albania, in attesa della Corte di Giustizia europea. Poi, ha attaccato anche le ong che salvano i migranti in mare.L’attacco dia Sea“Seaè un’organizzazione criminale“. Lo scrive su X, in commento a un video con le parole della portavoce della Ong tedesca, secondo cui il miliardario “minaccia il sistema giudiziario italiano”. L’attacco diai“Questise ne devono andare“. È quanto scrivesu X commentando la notizia postata da un utente sulla decisione del tribunale civile di Roma che ha sospeso la convalida di trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7 migranti provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh.