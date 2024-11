Dilei.it - Elodie con Iannone al gala del Calendario Pirelli, diva seducente con il cut-out

Periodo fortunato perdi Patrizi: se i riflettori sono puntatissimi su di lei già da qualche giorno, che al fianco di Tiziano Ferro ci ha fatto dono di una delle colonne sonore dell’inverno in apertura, Feeling, ora il motivo per cui l’artista romana è sulla bocca di tutti sarebbe il suo (secondo) debutto come modella. Come biasimare, d’altronde, chi l’ha selezionata tra le muse ad ispirare il2025? In occasione del grandea presentarlo la cantante non ha deluso le aspettative, incantando chi era presente a Londra – e chi no – con un abito che le attribuiva tutte le sembianze di una: il look da sirena per, dagli scatti al red carpetSe scorrendo le pagine di The Cal la si può ammirare nei panni, o meglio senza, di una moderna sirena sugli scogli bersagliata dall’obiettivo di Ethan James Green, che ha saputo fortificare il suo status di icona di sensualità e bellezza, per l’importante serata didel suo lancioha scelto di puntare sull’eleganza sempiterna del nero: con una falcata decisa quanto regale, l’ex allieva della scuola di Amici ha sfilato sul red carpet allestito presso il Natural History Museum con addosso un lungo abito nero, dalle vibrazioni vagamente dark (come vuole il periodo, del resto) a richiamare con la silhouette a sirena il posato.