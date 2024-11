Dilei.it - Ascolti tv del 12 novembre, il Grande Fratello si scontra con Sinner

La serata televisiva di martedì 12è all’insegna delsport e dell’intrattenimento. Ildi Alfonso Signorini su Canale 5, che ha cambiato giorno, si èto consceso in campo contro Fritz per i Nitto ATP Finals, in onda su Rai 2.Inevitabilmente glitv fanno scintille. Pensare che ilsi è scambiato con La Talpa per non competere con la fiction di Rai 1, L’amica geniale 4. In ogni caso Signorini ha cercato di tenere alto lo share con l’ingresso di Stefano Tediosi e poi a tenere banco è stata la vicenda di Enzo Paolo Turchi.Il resto della programmazione ha visto su Rai 1 il film The Help con Emma Stone. E Amore Criminale su Rai 3, dove Veronica Pivetti ha raccontato la storia di Alessandra Matteuzzi. Lei e Giovanni si conoscono su Facebook, e l’arrivo del ragazzo stravolge la sua vita.