Arriva il divieto di keybox nel centro storico di Firenze dal 2025 | Promuovere un modello di turismo più sostenibile

La giunta di, guidata dalla sindaca Pd Sara Funaro, ha annunciato, alla vigilia del G7, ildeineldal, come riportato da Today. Il provvedimento, che si intende applicare retroattivamente, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto delle microcassette di sicurezza con combinazione sui palazzi, portoni e rastrelliere che vengono utilizzate per fare check-in self service. Pochi giorni fa, proprio contro le key box, gli attivisti dell’associazione Salviamoavevano applicato centinaia di adesivi rossi a formare una X sulle cassette e organizzato un flash mob.L’annuncio è stato fatto direttamente dalla sindaca Funaro, che ha presentato un piano in dieci punti inserito in una delibera di indirizzo, il quale ha come obiettivo quello di “undipiù“, “gestire i flussi e migliorare la qualità della vita dei residenti”.