Treni in ritardo: "Rimborsi già da quindici minuti". La proposta che cambia tutto

Altroconsumo si fa portavoce dei tanti viaggiatori che ogni giorno subiscono ritardi e disservizi suiitaliani, chiedendopiù rapidi e automatici. L’obiettivo è chiaro: garantiregià con 15die per almeno il 30% del costo del biglietto.Leggi anche: Ferrovie, Roma-Civitavecchia bloccata per un telo sulla linea elettrica, stop aie viaggiatori in attesaPer chi viaggia ogni giorno, il treno è un mezzo essenziale, ma troppo spesso fonte di frustrazioni per ritardi e disservizi che compromettono il comfort e la puntualità. Attualmente, solo i“Frecce” garantiscono un rimborso minimo, a partire dai 30die con un indennizzo del 25%. Ma gli altrioffrono compensi ancora meno vantaggiosi, e spesso solo dopo ritardi di oltre 60