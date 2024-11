Ilgiorno.it - Travis Scott a Milano? Fan in delirio in Galleria Vittorio Emanuele ma è il sosia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Calca in. Il motivo? l’avvistamento del famosissimo rapper. È successo ieri a, davanti all’ingresso del negozio Yves Saint Laurent. Il tam tam social ha fatto diffondere la notizia. In breve lasi è riempita di giovani fan del rapper americano accalcatati davanti alle vetrine del negozio per strappare un selfie al loro idolo. La fatica e le sgomitate per guadagnarsi un posto in prima fila però sono state vane. Infatti a fare shopping per le vie del centro del capoluogo lombardo non erama un suo, Amadou Diallo. Diallo è stato ingaggiato dal TikToker KingAsh, già noto per una gag virale con il seguitissimo youtuber IShowSpeed, per orchestrare uno scherzo che, a vedere il numero di persone accorse in, ha funzionato alla grande.