Gaeta.it - Tragico incidente a Zhuhai: almeno 35 morti e 43 feriti in un attacco con un’auto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un episodio drammatico avvenuto nella città di, provincia del Guangdong in Cina,ha investito decine di persone riunite per un allenamento, causando la morte di35 individui e ferendone 43. Questa tragedia si è verificata mentre in città è in corso un importante evento aereo. La polizia ha avviato un’indagine dettagliata per chiarire le circostanze di questo atto violento che ha scosso la comunità locale.La dinamica dell’Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, il presunto responsabile, un uomo di 62 anni di nome Fan, ha utilizzato un fuoristrada per forzare l’ingresso dell’impianto sportivo, travolgendo un gruppo di persone impegnate in un allenamento. Questo atto di violenza è avvenuto in un clima di festa, con il pubblico presente per assistere all’Airshow che ha attirato numerosi visitatori.