Formiche.net - Si espande la collaborazione sui carri armati. Per il gen. Serino è una buona notizia

L’annuncio della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall inizia a dare i suoi primi frutti, fungendo da catalizzatore per altri esponenti dell’industria nazionale della Difesa. Iveco defence vehicles (Idv), divisione del Gruppo Iveco specializzata nella produzione di mezzi ed equipaggiamento per le Forze armate e la Protezione civile, figurerà tra i fornitori di componentistica per la nuova joint venture italo-tedesca Leonardo-Rheinmetall military vehicles (Lrmv). L’accordo preliminare che è stato firmato prevede una partecipazione di Idv alla joint venture pari al 12-15%, per la fornitura della componentistica necessaria alla costruzione dei nuoviKF-51 Panther e mezzi di trasporto corazzato KF-41 Lynx per l’Esercito italiano. La commessa, pari a 8,2 miliardi di euro, rientra nel piano di investimenti contenuto nel Documento programmatico pluriennale (Dpp) 2024-2026 del ministero della Difesa che, tra le altre cose, punta a rinnovare la componente terrestre delle Forze armate italiane.