Gaeta.it - Sanremo Giovani 2024: Alessandro Cattelan alla conduzione e grandi novità in arrivo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Al via il 12 novembre su Raidue la nuova stagione di, un talent show dedicato agli artisti emergenti., noto per la sua carriera nel mondo della televisione musicale, sarà al timone di questo programma che offrirà una piattaforma a nuovi talenti della musica italiana. Non solo:torna anche nel DopoFestival, previsto su Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, ovvero al termine delle serate del Festival di2025. Durante la conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti ha rivelato che affiancherànella serata finale del celebre festival.: l’esperienza al servizio dinon è nuovo al mondo dei talent show. Per nove anni ha guidato con successo X-Factor, un palco che ha visto nascerenomi della musica italiana.