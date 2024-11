Ilfattoquotidiano.it - Regeni, ascoltata in modalità protetta la teste ‘Beta’: “007 chiesero copia del passaporto di Giulio”. Ballerini rimarca: “Egitto non è sicuro”

Già diverse settimane prima del sequestro, delle torture e dell’omicidio al Cairo di, attorno al ricercatore italiano gli apparati egiziani avevano stretto una ragnatela attraverso l’acquisizione dela sua insaputa, le perquisizioni in casa in sua assenza, i pedinamenti, le fotografie e i video, sia attraverso le persone ‘amiche’ e i conoscenti chefrequentava.Quanto già emerso nel corso del processo a carico dei quattro 007 egiziani (Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato, mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr), è stato confermato in Aula anche dalla testimonianza in, dietro un paravento per ragioni di sicurezza, della coinquilina tedesca di, identificata come “Beta”.