Lanazione.it - Pistoia: rotatoria a Spazzavento per snellire il traffico

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 – Nonostante l’apertura definitiva del raddoppio ferroviario-Montecatini sia ancora abbastanza lontana, e nel frattempo si procede con le chiusure temporanee della linea per l’avanzamento del cantiere come avviene anche in questo weekend, si va avanti con le opere compensative che devono andare a mitigare le problematiche sulla viabilità ed aggiornarla al nuovo tracciato. Nella fattispecie, come pubblicato in una apposita determina della Provincia, sulla SR435 “Lucchese” nel tratto della variante disarà realizzata una nuova rotonda, di raggio piuttosto ampio, che sarà costruita nel tratto che va dal sottopasso della ferrovia stessa, venendo dalla città, ed il distributore di carburanti. Un’opera necessaria come quella che si trova qualche centinaio di metri più avanti, già attiva da più di un anno, che ha permesso di raccordare al meglio ildi via di Montebuono.