Anteprima24.it - Perlingieri…l’Italia chiamò: il 2005 sarà assente con l’Avellino, nessuna richiesta inoltrata alla Figc

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMister Auteri non potrà disporre di Mario Perlingieri per il derby di domenica contro. Il ragazzo da domenica sera è in ritiro con la Nazionale Under 20 di mister Corradi con la quale disputerà due gare di Elite League contro Polonia (venerdì 15 a Bialystok) e poi il 19 al Viola Park di Bagno a Ripoli contro la Romania.In un primo momento la società giallorossa aveva vagliato l’ipotesi di chiedereun permesso, con scarsissime possibilità di essere accolto, per consentire a Perlingieri di tornare nel Sannio tra le due gare della Nazionale ed essere, quindi, a disposizione di mister Auteri per il derby di domenica. Tuttavia, dopo una più attenta valutazione, i dirigenti della Strega hanno deciso di non intervenire consentendo al ragazzo di vivere in maniera serena questa straordinaria esperienza che lo arricchirà dal punto di vista umano, tecnico e tattico.