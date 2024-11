Bergamonews.it - Molte Fedi, al Qoelet incontro sui processi democratici in India e Pakistan

Bergamo. Entra nel vivo la sezione disotto lo stesso cielo dedicata alla democrazia nel mondo. Mercoledì 13 novembre alle 20.45 al teatrol’appuntamento con Matteo Miavaldi, giornalista e podcaster, ed Elisa Giunchi, docente di Storia dell’Asia presso la Statale di Milano, per approfondire iin.“Organizzato in sette fasi per una durata totale di sette settimane tra aprile e giugno, il votono del 2024 ha coinvolto 970 milioni di potenziali votanti: è stata l’elezione più grande al mondo – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Farne un’analisi dettagliata è un compito ineludibile anche perché il primo ministro Narendra Modi è stato riconfermato ma l’insperato successo elettorale delle opposizioni ha più di un significato: la sua idea di un’forte, unitaria nella religione, nel partito e nello scacchiere internazionale è quanto meno messa in discussione.