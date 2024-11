Laprimapagina.it - Modena. Attenti alle spese!, come tenere i conti in ordine

gestire, con consapevolezza, lefamiliari?affrontare entrate ed uscite economiche pianificando e bilanciando costi, risparmi, investimenti, con un occhio alla quotidianità e l’altro al futuro?sotto controllo iper non ritrovarsi a gestire situazioni complesse?Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere nell’incontro dedicato alla gestione del denaro in ambito familiare “! Informazione e consapevolezza sulla gestione dell’economia familiare” organizzato dal Centro per le famiglie e in programma mercoledì 13 novembre18.30 nella sede di via del Gambero 77.L’iniziativa, gratuita, realizzata insiemeassociazioni Noè e Masci Movimento adulti scout cattolici italiani2, conclude il ciclo “Facciamo Famiglia” organizzato, per il secondo anno, dal Centro per le Famiglie in collaborazione con associazioni del territorio, per informare e sosle giovani coppie che stanno pensando di andare a vivere insieme.