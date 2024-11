Mistermovie.it - Mister Movie | Un Nuovo Trailer di Peacemaker 2 mette in evidenza il cast della seconda stagione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.HBO e Warner Bros. Discovery hanno lanciato un teaserche svela una panoramica dei titoli in arrivo sul servizio di streaming Max per la fine del 2024 e tutto il 2025. Tra i vari progetti spicca2, il cui debutto è previsto per il 2025.Un Primo Sguardo ai Progetti Futuri di MaxLa serie, che ha conquistato gli spettatori con la sua satira cruda e il suo umorismo pungente, vede il ritorno di John Cena nei panni dell’antieroe Christopher Smith/, affiancato dai personaggi interpretati da Freddie Stroma, Danielle Brooks e Jennifer Holland. Nel teaser appare anche Rick Flag Sr. (Frank Grillo), anticipando nuove dinamiche nella serie.: Nuovi Personaggi e Conferme per la2Iloffre il primo sguardo ufficiale alladi, progetto firmato James Gunn e Peter Safran per il DC Universe.