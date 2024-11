Tpi.it - Mantova, studentessa di 15 anni scende dal bus e viene travolta da un’auto: è gravissima

A San Benedetto Po, in provincia di, unadi 15è stata investita dapoco dopo essere scesa dall’autobus che la stava riportando a casa dopo la scuola. La ragazza è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 novembre, lungo la strada provinciale 496 all’altezza della frazione di Villa Garibaldi.La 15enne, appena scesa dal pullman, stava attraversando la strada quando è statadaguidata da una donna di 26ed è stata sbalzata nella scarpata al lato della carreggiata.Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. I sanitari giunti sul posto hanno praticato sullale manovre di rianimazione. La ragazza è stata poi trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma.