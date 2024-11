Spazionapoli.it - Lukaku, da una sosta all’altra il rendimento è crollato: qual è il motivo

Un drastico calo nei numeri per Romelu, che si potrebbe attribuire ad una serie di fattori che ha vissuto il Napoli in questo mese Da una, il Napoli è sempre in vetta alla classifica ma il suo centravanti si è inceppato. Romelunon ha vissuto un mese facile. Dalla pausa nazionali di ottobre a quella di novembre, ilè calato clamorosamente. Alla settima giornata, quella che ha preceduto il periodo di stop dello scorso mese, Big Rom aveva realizzato 3 gol e 4 assist. All’attuale blocco del campionato, l’attaccante ci arriva con 4 gol e 4 assist.I numeri parlano chiaro, nessun passaggio decisivo per i compagni e solamente una rete tra l’ottava e la dodicesima giornata. Per 5 partite ha lasciato il segno solamente in una circostanza, contro il Milan, poi ha sofferto moltissimo.