Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-4, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serata da dimenticare per le bianconere, le inglesi passano con un poker di sostanza e qualità

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFISCHIO FINALE.0-4. 90’+3 Arriva a calciare Bonansea ma niente da fare, solo i guantoni di Van Domseelaar.90’+2 Melina da parte delleche tengono il controllo della sfera.90? Ci prova Bonansea in girata ma c’è un fallo in precedenza in area di rigore. 4 minuti di recupero. 89? Ultimi sprazzi di partita in attacco per la. Corner di Caruso.86? GOOOLLL DI FOORD!!!!!! Non arriva Peyraud-Magnin e da dietro sbuca Foord che butta in rete e fa 0-4. 84? esce Fox ed entra Codina Panedas. Dentro Cooney Cross e fuori Walti tra le fila.83? Ancora in avanti nonostante i 3 gol segnati l’. In affanno le.82? Che partita da quando è entrata Mariona Caldentey. Forza e proattvità che hanno completamente disfatto la difesa juventina.