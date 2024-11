Ilfattoquotidiano.it - Le osterie rimbalzano Alessandro Borghese che cerca i “4 Ristoranti” a Treviso: “È un’arma a doppio taglio, si nascondono insidie”

Essere i protagonisti di una puntata di 4? Gli osti didicono “No, grazie”. Sarebbe questa l’indiscrezione che vedrebbe, conduttore del fortunato format di Sky, alla ridisperata di un’osteria tipica nel trevigiano. Lo chef sarebbe sbarcato in città per studiare i posti tipici della provincia e selezionare un locale adatto alla sua trasmissione. Ma, stando a quanto rivela il portale d’informazione Dissapore, si sarebbe ritrovato con un pugno di mosche in mano.A confermarlo, riporta Il Gazzettino, sarebbero le parole di Dania Sartorato, presidentessa provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE): “Avevamo avuto già alcune richieste per il centro storico un paio di anni fa, ma anche in quel caso la cosa non andò a buon fine“, spiega la dirigente.