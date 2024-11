.com - La memoria è il nostro futuro, a cura di Christian Greco

Leggi su .com

Franco Cosimo Panini Editore presenta Laè il, la pubblicazione ufficiale del bicentenario del Museo Egiziota da.Il Museo Egizio celebra i duecento anni dalla sua fondazione; un anniversario che arriva dopo anni in cui la direzione diha dato un nuovo impulso ai discorsi sul Museo e sull’antico Egitto.Il volume Laè iloffre uno sguardo senza precedenti su tutto ciò che ruota attorno al Museo Egizio, nonlimitandosi a una semplice ricostruzione della storia dell’istituzione torinese, delle sue collezioni o della sua fortuna; attraverso una struttura a più voci ogni aspetto della vita del Museo Egizio è presentato all’interno del più ampio contesto in cui si trova a esistere.Nelle pagine di Laè ilsi alternano gliinterventi ditori del Museo Egizio e docenti, ricercatori etori provenienti da altre istituzioni nazionali e internazionali, talvolta in dialogo tra loro.