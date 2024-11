Gary Lineker lascia la conduzione di Match of the day dopo 25 anni

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

A fine stagione,lascerà ladello storico programmaof the day, sulla BBC. Dal 1999, l’ex attaccante 63enne è il volto del programma che manda in onda le azioni salienti del campionato inglese di calcio. Confermata, quindi, la voce che girava da ormai diverso tempo, tanto che a ottobre, scherzando, nel corso di una puntata disse: “Sono passate sette giornate e sono alla mia ultima puntata. prima della sosta per le Nazionali”. Ad ogni modo,rimarrà in BBC fino al 2026,aver firmato un contratto di diciotto mesi per arrivare ai Mondiali che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.ladiof the day25SportFace.