Nerdpool.it - Game of Thrones: George R.R. Martin annuncia un nuovo progetto con Maisie Williams

I fan diofsono in fermento:R.R.ha rivelato di aver incontrato, l’attrice che ha interpretato Arya Stark. In un recente post sul suo blog, l’autore ha accennato a una riunione con laa Londra, in cui si è parlato di qualcosa di “molto divertente” ma senza svelare ulteriori dettagli. Questa dichiarazione ha acceso l’entusiasmo di tutti gli appassionati dell’universo di Westeros, portando molti a ipotizzare l’arrivo di una serie spin-off su Arya e le sue avventure post-finale.Arya Stark: un ritorno in vista?Dopo il finale diof, Arya è partita per esplorare l’ovest oltre Westeros, un destino che ha lasciato i fan divisi. Mentre alcuni sono incuriositi da un potenziale sequel su Arya, altri vorrebbero chesi dedicasse a concludere The Winds of Winter e A Dream of Spring, i capitoli mancanti della saga A Song of Ice and Fire.