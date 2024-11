Federico Paciotti | I Gazosa erano genuini oggi sarebbe complicato

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Con iè stata un’avventura meravigliosa che ha trasmessotà., alla luce del panorama musicale attuale, dominato da talent show e social media,replicare quel progetto”., chitarrista degli allora giovanissimisi racconta così all’Adnkronos. Dalla vittoria sul palco di Sanremo Giovani nel 2001 con ‘Stai con me (Forever)’ al tormentone estivo ‘www.mipiacitu’,, che ha debuttato a soli 11 anni, torna37enne con ‘Cuore in polvere’, brano scritto da Morgan che anticipa l’album ‘Lirica’, in uscita a fine novembre. Un album registrato in presa diretta, un ritorno alle radici della produzione musicale. “‘Cuore in Polvere’ è un brano molto importante”, afferma. “Il brano affronta il tema del dolore per la perdita di una persona cara e la necessità di trovare la forza di rialzarsi e affrontare la vita”.