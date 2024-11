Cinque partite che potrebbero dettare la corsa al titolo

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Mentre la Premier League si avvia verso un'altra pausa per le nazionali, il Liverpool ha rubato la marcia agli avversari per aprire un vantaggio dipunti in cima alla classifica.Con i campioni in carica del Manchester City afflitti da infortuni e Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest e Brighton al sesto posto tutti e nove i punti dietro ai Reds, la squadra di Arne Slot sembra che avrà già qualche problema da recuperare.Il Liverpool ha fatto il secondo miglior inizio di stagione di Premier League, solo dietro ai 31 punti conquistati nelle prime 11quando ha finalmente vinto ilnel 2019-20.Ma qualiessere le grandiche decideranno ildi questa stagione? Diamo un'occhiata.Liverpool-Man City – 1 dicembreLa metà di IL scontro chiave della stagione e si sta avvicinando rapidamente.