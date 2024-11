Donnaup.it - Castagnaccio dolce napoletano a casa mia si faceva e si fa così!

Oggi voglio mostrarvi la ricetta del. Una ricetta che, come il ragù, in ogni famiglia ha i suoi ingredienti con qualche piccola variante.Questa ricetta va degustata assolutamente freddissima. Dopo un paio di ore in frigo è al suo top.Per questa ricetta uso un liquore fatto a Tramonti, mio paese d’origine, è un liquore realizzato con tantissime spezie profumate e dalla consistenza quasi cremosa. Purtroppo io non so fare questa meraviglia, la mia mamma invece era bravissima. Devo dire che per mia fortuna un carissimo amico di mio figlio me ne ha fatto dono, e con mia grande sorpresa il risultato della sua ricetta è molto simile a quello chela mia mamma.Il liquore in questione si chiama “Concerto” chiamato in dialetto “Cunciert”. Se vi trovate in Costiera Amalfitana non dimenticatevi di assaggiarne un bicchierino, mi raccomando.