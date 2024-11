Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 è inarrestabile: è il gioco più venduto in UK ad Ottobre 2024

GsD ha rivelato i dati di vendita e i giochi più acquistati in UK ad, sia in formato fisico che digitale, grazie ai quali scopriamo cheofOps 6 è riuscito ad imporsi in prima posizione nonostante l’uscita sin dal lancio su Xbox Game Pass.Come leggiamo su GamesIndustry, il mese scorso sono stati venduti 2,9 milioni di titoli, ragion per cui il 3,2% in più su base annuale. Come abbiamo accennato poco sopra,Ops 6 è stato iltitolo più, realizzando la maggior parte delle vendite su console PlayStation.GsD ha precisato che le vendite diofOps 6 sono state inferiori dell’11% rispetto a Modern Warfare 3, uscito sul mercato l’anno scorso (2023). Nonostante questo però su PS4 e PS5 è stato registrato un aumento delle vendite premium del 24% anno su anno, con il 75% delle copie vendute su PlayStation, il 15% su PC ed il restante 11% su Xbox.