Thesocialpost.it - Andrea Lucidi, il giornalista italiano chiede asilo politico a Mosca contro le sanzioni Ue: “Voglio il passaporto russo”

è un, corrispondente di guerra, collaboratore dell’agenzia International Reporters, che vive dal 2022 nella Repubblica Popolare di Lugansk, in una delle regioni conquistate dall’esercitoai danni dell’Ucraina. Proprio per questo motivo, insieme al collega Francesco Lo, viene accusato dai Paesi occidentali di essere quantomeno un filo, se non direttamente una spia al soldo di Putin. Ora il, con una mossa a sorpresa, ha chiestoalla Russia, formalizzando la richiesta di cittadinanza russa per proteggersi, sostiene, dalle minacce dinei suoi confronti da parte dell’Ue che limiterebbero la sua libertà di movimento e il suo lavoro di reporter. Rischierebbe anche l’arresto.Leggi anche: “Trump come Berlusconi”, Massimo Giannini fa infuriare Maurizio Gasparri: “Sei un fallito”, le gravi accusel’Europa“Ho chiesto la cittadinanza a Putin per sfuggire alleeuropee”, fa saperemandando letteralmente in tilt le agenzie di stampa russe.