What If …? | Il trailer della Stagione 3 in arrivo su Disney+

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione di D23 Brasil pochi giorni fa, ilterzadiIf .? è finalmente online.La terzafortunata serie anime conterà 8 episodi, ognuno dei quali raccontati, come per le altre due stagioni, dal punto di vista dell’Osservatore (Jeffrey Wright). La nuovadiIf .? introdurrà nuove varianti di personaggi noti come Agatha Harkness, Red Guardian e Winter Soldier. Inoltre, mostrerà una Tempesta da un altro universo brandirà il mitico Mjolnir di Thor, ed un momento epico in cui i vari Avengers, ognuno a bordo di un robot a tema, si uniranno in un mega-robot in stile Voltron.La terzadiIf .? sarà distribuita dal 22 dicembre 2024, con un episodio al giorno per i successivi 8 sotto il nuovo marchio Marvel Animation.