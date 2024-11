Secoloditalia.it - Vertice sindacati-Meloni, “era già tutto previsto”: solita sceneggiata di Cgil e Uil, sciopero confermato

Come cantava Riccardo Cocciante, “era già”. Lodel 29 novembre, die Uil, contro la manovra del governo, è, nonostante l’incontro di oggi a Palazzo Chigi alla presenza del premiere del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Confermiamo loperché noi abbiamo illustrato le nostre richieste e il Governo ha illustrato le decisioni che ha assunto. Anche se ha dato una disponibilità a parlare e a discutere della detassazione degli aumenti contrattuali, però sostanzialmente il Governo hale decisioni assunte e non c’è una disponibilità a per esempio ragionare sul fisco sui salari, della perdita di potere d’acquisto”, ha annunciato il leader della Uil, Pier Paolo Bombardieri.spaccati sullo, al termine delcon”Sulla sanità abbiamo spiegato al Presidente del Consiglio che al di là della disquisizione numerica abbiamo riconosciuto che questo Governo ha messo più soldi di altri, ma il rapporto al Pil è sempre quello e la domanda che noi abbiamo fatto al Governo è se pensate che la sanità pubblica stia dando risposte soddisfacenti a chi oggi ha bisogno? -spiega Bombardieri- Non lo chiedete a noi, chiedetelo magari anche a quelli che vi votano e che vanno negli ospedali, ecco perché gli abbiamo anche regalato una calcolatrice perché quella magari è in grado di fare un’operazione più complessa.