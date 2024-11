Gaeta.it - Tragico schianto in Molise: una ragazza di 17 anni perde la vita in un incidente stradale

Facebook WhatsAppTwitter Un terribileha scosso la comunità di San Salvo e Trivento, in, sabato sera, quando una giovane di 17ha tragicamente perso la. Il sinistro, avvenuto nella serata di sabato, ha coinvolto due veicoli sul viadotto Ingotte, situato nel raccordo tra la statale Bifernina e il capoluogo molisano. Gli inquirenti stanno ora indagando sulle cause di questo drammatico evento, che ha generato una forte emozione nella zona.Dettagli dell’Intorno alle 20.30, una Peugeot, guidata da un giovane di 19residente a Trivento, ha urtato violentemente il guardrail. A bordo dell’auto c’era Gloria Griguoli, unadi soli 17, originaria di Trivento ma residente con la sua famiglia a San Salvo da diversi. Le ferite riportate dalla giovane, purtroppo, non le hanno lasciato scampo, portando al suo decesso sul posto.