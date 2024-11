Impresaitaliana.net - Torino, nasce Campus Grapes: la vigna urbana di Citiculture e del Politecnico

Leggi l'articolo completo su Impresaitaliana.net

è caratterizzato da uno spazio verde di circa mille metri quadri ed ospiterà 750 piante in vasi. Un progetto finanziato attraverso il crowdfunding che mira a coinvolgere la comunità nella trasformazione di spazi urbani in luoghi verdi. Questo èche è stato avviato daldiinsieme alla startup green tech.Sostenibilità e rigenerazionesono le peculiarità di questache si presenta con uno spazio di circa milla metri quadri capace di ospitare oltre 750 piante in vaso.sarà un laboratorio per studenti e ricercatori, soprattutto per il nuovo corso di Laurea Magistrale in Agritech Engineering, i lavori inizieranno ad aprile 2025 mentre l’inaugurazione è prevista per giugno.intende utilizzare la viticolturacome strumento di welfare aziendale e marketing sostenibile, migliorando la qualità della vita e la coesione sociale.