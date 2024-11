Donnapop.it - Tommaso Zorzi «Ero quasi un Dio», dai deliri di onnipotenza alla dura realtà: il racconto

nte l’ultimo incontro di Elle Active, un evento che ha attirato l’attenzione per la presenza di personaggi di spicco, si è distinto il dibattito tra Csaba dZorza, Roberto Valbuzzi e. Quest’ultimo, ex giurato di Drag Race Italia, ha condiviso il suo percorso di vita dopo la vittoria al Grande Fratello Vip.ha parlato con sincerità dell’esplosione della sua fama e della successiva riduzione della stessa, rivelando come ha affrontato il calo di popolarità che ha contraddistinto la sua esperienza. A soli 29 anni,è diventato un simbolo di resilienza, scegliendo di concentrarsi sul lavoro che desidera fare piuttosto che sulla notorietà temporanea. Ha sottolineato che questo approccio richiede una visione lungimirante, evitando le scorciatoie e cercando opportunità genuine che possano davvero fargli raggiungere i suoi obiettivi.