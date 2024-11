Movieplayer.it - The Return: Ralph Fiennes è un Odisseo a petto nudo e insanguinato nel primo trailer del film

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

È stato diffuso ildi The, il prossimodi Uberto Pasolini con protagonistie Juliette Binoche.potrebbe far parlare di sé in questa stagione dei premi per la sua interpretazione del cardinale Lawrence in Conclave, ma il due volte candidato all'Oscar sta sfoggiando un'altra impeccabile performance nella saga epica The- Il ritorno.interpreta l'iconico eroenelselezionato dal TIFF, co-scritto, diretto e prodotto da Uberto Pasolini, che quest'anno ha commosso gli spettatori fino alle lacrime con "Nowhere Special". Juliette Binoche interpreta la moglie di, Penelope, che deve proteggere il trono dopo la guerra di Troia. Proprio oggi è stato diffuso ildella pellicola, che potete guardare qui .