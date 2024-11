Ilgiorno.it - Tecnologia e barriere: ecco la mappa

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Si è svolto ieri mattina il primo crowdmapping nell’ambito del progetto "Su ruote o a piedi. Navigatori urbani", promosso dal Comune per sensibilizzare sul tema del Peba e per migliorare l’accessibilità. Due gruppi di volontari, aiutati dai professionisti della società Kinoa, hanno percorso due itinerari diversi eto sulla app Kimap sia i luoghi accessibili che learchitettoniche, grazie a un lavoro di osservazione collettiva. Ci sarà un prossimo appuntamento ditura degli ostacoli cittadini l’1dicembre. "Come Amministrazione vogliamo porre le basi per trovare le soluzioni all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Sono processi lunghi, che non riguardano solo la sfera strutturale delle città, ma anche un lavoro sociologico - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino, che ha partecipato all’iniziativa pubblica -.