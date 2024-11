Esports247.it - Stakeout 24/7 in Black Ops 6: il nuovo paradiso dei grindatori di XP

Leggi l'articolo completo su Esports247.it

Quando si tratta di XP raddoppiati, i giocatori di Call of Duty sanno di cosa si sta parlando. In questi giorni inOps 6 c’è stato un solo vero protagonista:, la mappa più piccola del gioco e ora disponibile 24/7 per chi non teme il caos assoluto.: una mappa, mille livelli (e XP)Cosa spinge i giocatori di Call of Duty:Ops 6 a disertare lobby e playlist intere solo per una mappa? Con l’arrivo della modalità24/7, è diventato chiaro che Treyarch sa perfettamente quanto i giocatori di Call of Duty amino le mappe piccole, veloci e. claustrofobiche.è un concentrato di adrenalina: pensata come mappa 2v2, si presta a uno scontro 6v6 grazie al Face Off, che per i fan di CoD significa pura carneficina. Se amate il frenetico “time-to-action” ridotto a zero, qui troverete pane per i vostri denti.