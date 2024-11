Lanazione.it - Si interrompe a La Spezia la striscia positiva della BC Servizi Arezzo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 11 novembre 2024 – Sia LalaBCIl PalaSprint rimane stregato per gli amaranto che vengono sconfitti in LiguriaBasket Club-BCScuola Basket83-75 Parziali: 22-18; 45-37; 63-59: Carpani 10, Pettinaroli 15, Ramirez 5, Vespa ne, Gogishvili 5, Merlo 15, Gazzon ne, Leporati ne, Morciano 15, Loschi 5, Tedeschi 2, Dias 11. All. Diacci BCScortica 6, Toia 3, NIca ne, Iannicelli 11, Buzzone 24, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi ne, Kader 5, Terrosi, Bischetti 11. All.Fioravanti Ass.Liberto Non si infrange il tabù PalaSprint per la BCScuola Basketch si deve arrendere alloin trasferta con il punteggio di 83 a 75. Costruita per un campionato di vertice la formazione ligure era reduce da quattro stop consecutivi ed ha tirato fuori una prestazione tecnica e caratteriale che ha messo in difficoltà il quintetto amaranto, dopo una partenza in equilibrio infatti con il primo quarto chiuso sul 22-18 i locali hanno dato il primo strappo alla partita portandosi sul +9 dopo un canestro di Gogishvili (27-18 all'11').