"NO Biodigestore Gricignano", la risposta dell'On. Graziano ai comitati

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera che il comitato noha ricevuto dall’ Onorevole Stefanoin merito all’ insediamento dell’ impianto diche Edison Next vorrebbe insediare in piena Terra dei Fuochi, comune didi Aversa e alla manifestazione che si è tenuto sul territorio verso aria industriale, a cui hanno partecipato sindaci, amministratori comunali, dirigenti scolastici, associazione e soprattutto migliaia di bambini di tutte le scuole del comprensorio.Con la presente desidero innanzitutto scusarmi per la mia assenza alla manifestazione odierna, dovuta a inderogabili impegni istituzionali. Nonostante la mia impossibilità a partecipare, ritengo imprescindibile riaffermare, con assoluta fermezza e massima chiarezza, il mio pieno e incondizionato sostegno alla vostra iniziativa di contrasto al progetto di costruzione di un impianto di biodigestione nella Zona ASI, nel territorio di: una posizione, già assunta pubblicamente in passato, che ribadisco oggi con determinazione ancor più profonda.