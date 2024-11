MotoGP Bezzecchi saluta il VR46 Racing Team a Barcellona | Capitolo bellissimo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il GP didisarà l’ultimo con ilper Marco, pronto a voltare pagina e iniziare una nuova avventura con l’Aprilia. “Darò il massimo per chiudere nel migliore dei modi con una bella gara” ha detto il pilota italiano, che in cinque stagioni con ilha ottenuto sei vittorie (3 ine 3 in Moto2) e ben 29 podi. “Sarà un fine settimana emozionante. Con la squadra ho vissuto cinque stagioni fondamentali per la mia carriera e la mia persona. E’ stato undel quale mi rimangono molti ricordi e amicizie” ha aggiunto.A sostituire l’infortunato Fabio Di Giannantonio, operato alla spalla sinistra, sarà invece Michele Pirro, che ha dichiarato: “Innanzitutto ringrazio ile Ducati per la bella opportunità di chiudere la stagione in sella ad una