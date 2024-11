Gqitalia.it - Mike Tyson vs Jake Paul, tra poco su Netflix, è molto più di un incontro di boxe

Finalmente il grande giorno sta arrivando: trasarà il momento di vedere salire sul ring, protagonisti dell'-evento dell'anno atteso da tutti gli appassionati. Un ex pugile campione del mondo contro uno youtuber diventato pugile, 31 anni di differenza (58, 27) e una curiosità che negli ultimi mesi è cresciuta a dismisura. Non tanto (o non solo) dal punto di vista sportivo (si tratta comunque di una sfida con tutti i crismi dell'ufficialità in otto round da due minuti ciascuno), quanto per l'effetto mediatico che sta scatenando. Basti pensare che l'si terrà nello stadio AT&T di Arlington, in Texas (capacità di 80.000 posti) e sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo su.Il matchvsera originariamente previsto per il 20 luglio scorso, ma è stato rinviato dopo che l'ex campione dei pesi massimi ha avuto un problema d'ulcera che lo ha costretto a un periodo di riposo.